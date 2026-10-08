MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht schlussendlich Verluste

MDAX-Kursverlauf

08.10.26 17:57 Uhr

So performte der MDAX zum Handelsende.

Am Donnerstag sank der MDAX via XETRA letztendlich um 1,97 Prozent auf 29.520,15 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 338,785 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,645 Prozent auf 29.918,23 Punkte an der Kurstafel, nach 30.112,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 29.496,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29.918,23 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 3,06 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32.544,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31.516,35 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 30.848,82 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,71 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell RTL (+ 2,11 Prozent auf 29,00 EUR), CTS Eventim (+ 1,70 Prozent auf 56,75 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,57 Prozent auf 25,84 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,06 Prozent auf 43,96 EUR) und Evonik (+ 0,29 Prozent auf 20,98 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil AUMOVIO (-8,79 Prozent auf 34,25 EUR), Elmos Semiconductor (-5,28 Prozent auf 147,20 EUR), Sartorius vz (-5,04 Prozent auf 246,90 EUR), TAG Immobilien (-4,56 Prozent auf 10,25 EUR) und thyssenkrupp (-4,29 Prozent auf 12,84 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5.308.568 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,857 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,76 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net