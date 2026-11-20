MDAX-Kursverlauf

So performte der MDAX zum Handelsende.

Am Freitag sank der MDAX via XETRA letztendlich um 2,54 Prozent auf 28.756,57 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 335,937 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,486 Prozent auf 29.361,81 Punkte an der Kurstafel, nach 29.505,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 28.712,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29.392,65 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 6,31 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30.391,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31.715,53 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 28.443,45 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,18 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell AUTO1 (+ 4,04 Prozent auf 13,65 EUR), freenet (+ 2,92 Prozent auf 24,64 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,49 Prozent auf 22,22 EUR), Talanx (+ 2,44 Prozent auf 134,30 EUR) und CTS Eventim (+ 1,23 Prozent auf 61,95 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil JENOPTIK (-11,76 Prozent auf 31,82 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,94 Prozent auf 43,86 EUR), AIXTRON SE (-9,50 Prozent auf 29,42 EUR), thyssenkrupp (-7,99 Prozent auf 10,31 EUR) und Salzgitter (-7,40 Prozent auf 43,30 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4.530.598 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,216 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net