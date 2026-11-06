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Kursentwicklung

MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste

MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Der MDAX zeigte sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
30.44 EUR 1.49 EUR 5.15 %
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Aroundtown SA
1.66 EUR 0.02 EUR 1.16 %
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AUTO1
18.00 EUR -1.87 EUR -9.41 %
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Elmos Semiconductor
111.60 EUR -1.80 EUR -1.59 %
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freenet AG
23.20 EUR -0.32 EUR -1.36 %
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HENSOLDT
77.60 EUR -3.40 EUR -4.20 %
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Lufthansa AG
8.33 EUR 0.23 EUR 2.86 %
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Nemetschek SE
64.40 EUR -3.10 EUR -4.59 %
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Nordex AG
42.48 EUR 1.98 EUR 4.89 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.34 EUR -0.16 EUR -0.34 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.96 EUR -0.01 EUR -0.04 %
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Talanx AG
129.70 EUR -3.40 EUR -2.55 %
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thyssenkrupp AG
12.20 EUR 0.27 EUR 2.22 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
78.20 EUR -2.80 EUR -3.46 %
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Indizes
MDAX
30,642.23 EUR -249.33 EUR -0.81 %
News | Analysen

Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,79 Prozent schwächer bei 30.648,98 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 349,470 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,729 Prozent auf 30.666,41 Punkte an der Kurstafel, nach 30.891,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.870,25 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.408,83 Zählern.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,529 Prozent nach oben. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 30.543,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32.431,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28.959,63 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,07 Prozent zu Buche. Bei 33.547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 5,12 Prozent auf 30,41 EUR), Nordex (+ 4,98 Prozent auf 42,98 EUR), Lufthansa (+ 3,10 Prozent auf 8,44 EUR), Aroundtown SA (+ 2,90 Prozent auf 1,67 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,33 Prozent auf 114,20 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AUTO1 (-6,73 Prozent auf 17,45 EUR), HENSOLDT (-6,22 Prozent auf 77,44 EUR), Nemetschek SE (-4,78 Prozent auf 64,75 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,93 Prozent auf 78,20 EUR) und Talanx (-3,56 Prozent auf 129,90 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.465.118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,601 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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