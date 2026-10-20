MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Dienstagshandels im Minus

MDAX-Marktbericht

20.10.26 09:27 Uhr

MDAX-Handel heute.

Um 09:11 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent tiefer bei 30.306,87 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 341,034 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,526 Prozent auf 30.352,63 Punkte an der Kurstafel, nach 30.513,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30.386,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30.284,48 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31.083,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31.680,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der MDAX bei 30.209,22 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,17 Prozent nach. Bei 33.547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 26.803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit TAG Immobilien (+ 1,16 Prozent auf 10,46 EUR), Nemetschek SE (+ 0,92 Prozent auf 76,95 EUR), Fraport (+ 0,82 Prozent auf 61,30 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,70 Prozent auf 45,90 EUR) und Sartorius vz (+ 0,69 Prozent auf 262,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-3,53 Prozent auf 64,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,32 Prozent auf 53,95 EUR), K+S (-3,07 Prozent auf 13,24 EUR), DEUTZ (-2,71 Prozent auf 10,40 EUR) und JENOPTIK (-2,64 Prozent auf 35,34 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 256.899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,132 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,38 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net