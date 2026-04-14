MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit Gewinnen

MDAX-Marktbericht

Anleger in Frankfurt schicken den MDAX am Mittwochmorgen erneut ins Plus.

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 30.644,88 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 364,938 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,076 Prozent stärker bei 30.558,15 Punkten, nach 30.534,94 Punkten am Vortag.

Bei 30.554,06 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30.653,79 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 1,79 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 28.819,46 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wurde der MDAX auf 31.943,60 Punkte taxiert. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 15.04.2025, bei 27.266,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1,08 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32.383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26.803,25 Punkten.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 10,14 Prozent auf 38,76 EUR), Schaeffler (+ 3,22 Prozent auf 8,01 EUR), Salzgitter (+ 1,46 Prozent auf 49,90 EUR), KRONES (+ 1,46 Prozent auf 125,20 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,39 Prozent auf 58,40 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen IONOS (-2,07 Prozent auf 23,64 EUR), HENSOLDT (-1,38 Prozent auf 77,38 EUR), Lufthansa (-1,07 Prozent auf 7,92 EUR), Nordex (-1,06 Prozent auf 44,60 EUR) und PUMA SE (-0,98 Prozent auf 24,22 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die AIXTRON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 333.636 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,581 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,37 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net