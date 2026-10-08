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MDAX im Fokus

MDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der MDAX nachmittags

MDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der MDAX nachmittags

Anleger in Frankfurt treten heute den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
36.47 EUR -1.49 EUR -3.93 %
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AUMOVIO
34.35 EUR -3.65 EUR -9.61 %
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CTS Eventim
57.10 EUR 0.95 EUR 1.69 %
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Evonik AG
20.92 EUR 0.02 EUR 0.10 %
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flatexDEGIRO AG
26.14 EUR 0.52 EUR 2.03 %
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freenet AG
22.66 EUR -0.18 EUR -0.79 %
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FUCHS SE VZ
44.04 EUR 0.80 EUR 1.85 %
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Lufthansa AG
7.21 EUR -0.31 EUR -4.07 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41.38 EUR -1.52 EUR -3.54 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.72 EUR -0.55 EUR -2.18 %
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RTL
29.35 EUR 0.80 EUR 2.80 %
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Sartorius AG Vz.
246.30 EUR -12.30 EUR -4.76 %
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Siltronic AG
79.45 EUR -4.40 EUR -5.25 %
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thyssenkrupp AG
12.82 EUR -0.59 EUR -4.37 %
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Indizes
MDAX
29,520.15 EUR -592.26 EUR -1.97 %
News | Analysen

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,39 Prozent auf 29.694,91 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 338,785 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,645 Prozent auf 29.918,23 Punkte an der Kurstafel, nach 30.112,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 29.918,23 Punkte, das Tagestief hingegen 29.599,99 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 2,48 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der MDAX einen Wert von 32.544,30 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 31.516,35 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 30.848,82 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,15 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell RTL (+ 3,17 Prozent auf 29,30 EUR), CTS Eventim (+ 2,15 Prozent auf 57,00 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,04 Prozent auf 25,96 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,47 Prozent auf 44,14 EUR) und Evonik (+ 0,96 Prozent auf 21,12 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AUMOVIO (-8,39 Prozent auf 34,40 EUR), Siltronic (-4,65 Prozent auf 80,05 EUR), AIXTRON SE (-4,60 Prozent auf 36,30 EUR), Sartorius vz (-4,31 Prozent auf 248,80 EUR) und thyssenkrupp (-3,62 Prozent auf 12,93 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2.873.673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 37,857 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital

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