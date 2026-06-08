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MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingefahren

11.06.26 10:00 Uhr
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingefahren | finanzen.net

Vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
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Die Aroundtown SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1,15 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 869,187 Aroundtown SA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.957,41 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 10.06.2026 auf 2,25 EUR belief. Mit einer Performance von +95,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Aroundtown SA eine Marktkapitalisierung von 2,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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