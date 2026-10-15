MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aroundtown SA-Investment von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Aroundtown SA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 4,15 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 241,054 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 1,37 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 330,00 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -67,00 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA bezifferte sich zuletzt auf 1,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Aroundtown SA