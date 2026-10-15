MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aroundtown SA-Investment von vor 10 Jahren verloren

Rentable Aroundtown SA-Investition?

15.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Aroundtown SA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 4,15 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 241,054 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 1,37 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 330,00 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -67,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA bezifferte sich zuletzt auf 1,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net