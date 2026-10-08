MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren eingebracht

Frühes Investment

08.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Aroundtown SA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Aroundtown SA-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,92 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, befänden sich nun 16,886 Aroundtown SA-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25,85 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 07.10.2026 auf 1,53 EUR belief. Mit einer Performance von -74,15 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich jüngst auf 1,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net