Lukratives Aroundtown SA-Investment?

Vor Jahren Aroundtown SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Aroundtown SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,09 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 32,404 Aroundtown SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 53,34 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 18.11.2026 auf 1,65 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,66 Prozent verringert.

Aroundtown SA wurde am Markt mit 1,86 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net