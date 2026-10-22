MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor einem Jahr bedeutet

Frühe Anlage

22.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 22.10.2025 wurden Aroundtown SA -Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,26 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, befänden sich nun 3.069,368 Aroundtown SA-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,42 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 4.367,71 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 56,32 Prozent vermindert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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