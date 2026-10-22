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MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.42 EUR -0.01 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen

Am 22.10.2025 wurden Aroundtown SA-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,26 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, befänden sich nun 3.069,368 Aroundtown SA-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,42 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 4.367,71 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 56,32 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Aroundtown SA betrug jüngst 1,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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Aroundtown SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Aroundtown SA Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
07.09.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.

Information

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