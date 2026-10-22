MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Am 22.10.2025 wurden Aroundtown SA-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,26 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, befänden sich nun 3.069,368 Aroundtown SA-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,42 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 4.367,71 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 56,32 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Aroundtown SA betrug jüngst 1,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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