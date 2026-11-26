MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen AUTO1-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Am 26.11.2021 wurden AUTO1-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,80 EUR. Wer vor 5 Jahren 10.000 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hat, hat nun 403,226 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 14,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.822,58 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 41,77 Prozent gleich.
AUTO1 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,19 Mrd. Euro. Der AUTO1-Börsengang fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das AUTO1-Papier bei 55,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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