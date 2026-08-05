MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AUTO1 von vor 5 Jahren bedeutet

Frühe Anlage

06.08.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in AUTO1-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem AUTO1-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37,45 EUR. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 26,702 AUTO1-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 22,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 592,79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,72 Prozent verringert.

AUTO1 war somit zuletzt am Markt 5,19 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des AUTO1-Papiers fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AUTO1-Papiers auf 55,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net