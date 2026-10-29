MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AUTO1 von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren AUTO1-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AUTO1-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die AUTO1-Anteile bei 34,00 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AUTO1-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 29,412 AUTO1-Anteilen. Die gehaltenen AUTO1-Aktien wären am 28.10.2026 517,65 EUR wert, da der Schlussstand 17,60 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,24 Prozent abgenommen.
Insgesamt war AUTO1 zuletzt 3,90 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des AUTO1-Papiers fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der AUTO1-Aktie lag damals bei 55,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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