MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: CTS Eventim zahlt weniger Dividende aus
Anleger aufpasst: So hoch fällt die CTS Eventim-Dividendenauszahlung aus.
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Im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Titel CTS Eventim am 27.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,44 EUR je Aktie vereinbart. Die Dividende von CTS Eventim hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 13,25 Prozent reduziert. Die Gesamtausschüttung von CTS Eventim beläuft sich auf 159,35 Mio. EUR. Damit wurde die CTS Eventim-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 16,09 Prozent erhöht.
Entwicklung der Dividendenrendite
Zum XETRA-Schluss ging der CTS Eventim-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 57,35 EUR aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf die CTS Eventim-Aktie erfolgt am 28.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenausschüttung an die CTS Eventim-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Das CTS Eventim-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,83 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 2,03 Prozent.
Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kurs von CTS Eventim via XETRA 1,50 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 15,52 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
CTS Eventim- Dividendenprognose
Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,64 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,94 Prozent hinzugewinnen.
Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie CTS Eventim
Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens CTS Eventim steht aktuell bei 5,472 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CTS Eventim beträgt aktuell 27,18. Im Jahr 2025 erzielte CTS Eventim einen Umsatz von 3,079 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 2,89 EUR.
Redaktion finanzen.net
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