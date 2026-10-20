MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurde das Delivery Hero-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,21 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,308 Delivery Hero-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 163,68 EUR, da sich der Wert einer Delivery Hero-Aktie am 19.10.2026 auf 37,99 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 63,68 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Delivery Hero eine Börsenbewertung in Höhe von 11,77 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 wurden Delivery Hero-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Delivery Hero-Aktie auf 26,90 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Delivery Hero