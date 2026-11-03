MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Delivery Hero eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Delivery Hero-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Delivery Hero-Aktie bei 108,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 10.000 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hat, hat nun 92,593 Anteile im Depot. Die gehaltenen Delivery Hero-Aktien wären am 02.11.2026 3.431,48 EUR wert, da der Schlussstand 37,06 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 65,69 Prozent gleich.
Insgesamt war Delivery Hero zuletzt 11,55 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA war der 30.06.2017. Zum Börsendebüt der Delivery Hero-Aktie wurde der Erstkurs mit 26,90 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Delivery Hero