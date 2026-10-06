MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Delivery Hero-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Am 06.10.2021 wurde das Delivery Hero-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 103,50 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Delivery Hero-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,662 Delivery Hero-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 36,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 352,66 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 64,73 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Delivery Hero zuletzt 11,24 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Delivery Hero-Anteils fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Delivery Hero-Anteils lag damals bei 26,90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Delivery Hero