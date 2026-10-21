MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DWS Group GmbH-Aktien gewesen.
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Die DWS Group GmbH-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 36,74 EUR. Wer vor 5 Jahren 10.000 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hat, hat nun 272,183 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 17.610,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,70 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 76,10 Prozent gesteigert.
DWS Group GmbH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,12 Mrd. Euro. Am 23.03.2018 wurden DWS Group GmbH-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines DWS Group GmbH-Anteils bei 32,55 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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