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Rentable DWS Group GmbH-Investition?

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren DWS Group GmbH-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
67.40 EUR -1.05 EUR -1.53 %
Charts | News | Analysen

Das DWS Group GmbH-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen DWS Group GmbH-Anteile an diesem Tag bei 55,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,803 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124,08 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Anteils am 06.10.2026 auf 68,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,08 Prozent gesteigert.

DWS Group GmbH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,69 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der DWS Group GmbH-Aktie fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des DWS Group GmbH-Papiers lag damals bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
05.10.26 DWS Group GmbHCo Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 DWS Group GmbHCo Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 DWS Group GmbHCo Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group GmbHCo Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 DWS Group GmbHCo Buy UBS AG

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