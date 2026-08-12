MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DWS Group GmbH-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DWS Group GmbH-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 31,30 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 319,489 DWS Group GmbH-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 23.258,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 132,59 Prozent vermehrt.
DWS Group GmbH wurde am Markt mit 14,62 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des DWS Group GmbH-Papiers fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des DWS Group GmbH-Papiers bei 32,55 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.26
|DWS Group GmbHCo Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group GmbHCo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group GmbHCo Buy
|UBS AG