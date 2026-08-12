DAX 26.105 -0,1%ESt50 6.471 +0,0%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,28 -0,2%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.355 -1,0%Euro 1,1599 +0,2%Öl 91,5 +0,5%Gold 4.358 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Anlage

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DWS Group GmbH-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
72.65 EUR -0.05 EUR -0.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DWS Group GmbH-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 31,30 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 319,489 DWS Group GmbH-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 23.258,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 132,59 Prozent vermehrt.

DWS Group GmbH wurde am Markt mit 14,62 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des DWS Group GmbH-Papiers fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des DWS Group GmbH-Papiers bei 32,55 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Aktuelle DWS Group Aktie News

Werbung

DWS Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.08.26 DWS Group GmbHCo Buy UBS AG
29.07.26 DWS Group GmbHCo Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 DWS Group GmbHCo Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 DWS Group GmbHCo Sell Goldman Sachs Group Inc.
08.07.26 DWS Group GmbHCo Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.