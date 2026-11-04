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DWS Group GmbH-Anlage

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren DWS Group GmbH-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
64.70 EUR -0.30 EUR -0.46 %
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Die DWS Group GmbH-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54,85 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 18,232 DWS Group GmbH-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 64,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.181,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,14 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group GmbH bezifferte sich zuletzt auf 13,04 Mrd. Euro. Der DWS Group GmbH-Börsengang fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des DWS Group GmbH-Papiers bei 32,55 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.11.26 DWS Group GmbHCo Buy UBS AG
29.10.26 DWS Group GmbHCo Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 DWS Group GmbHCo Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 DWS Group GmbHCo Equal Weight Barclays Capital
28.10.26 DWS Group GmbHCo Outperform RBC Capital Markets

Information

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