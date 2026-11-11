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Lukrative DWS Group GmbH-Investition?

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DWS Group GmbH-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
69.00 EUR 0.90 EUR 1.32 %
Charts | News | Analysen

Die DWS Group GmbH-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 28,42 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DWS Group GmbH-Aktie investiert, befänden sich nun 351,865 DWS Group GmbH-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 23.962,00 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers am 10.11.2026 auf 68,10 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 139,62 Prozent angewachsen.

DWS Group GmbH war somit zuletzt am Markt 13,37 Mrd. Euro wert. Die DWS Group GmbH-Aktie wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der DWS Group GmbH-Aktie lag beim Börsengang bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.11.26 DWS Group GmbHCo Buy UBS AG
29.10.26 DWS Group GmbHCo Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 DWS Group GmbHCo Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 DWS Group GmbHCo Equal Weight Barclays Capital
28.10.26 DWS Group GmbHCo Outperform RBC Capital Markets

Information

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