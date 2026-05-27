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DWS Group GmbH-Anlage unter der Lupe

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient

03.06.26 10:00 Uhr
MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient | finanzen.net

Das wäre der Verdienst eines frühen DWS Group GmbH-Einstiegs gewesen.

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Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades DWS Group GmbH-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das DWS Group GmbH-Papier an diesem Tag bei 39,58 EUR. Bei einem DWS Group GmbH-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,527 DWS Group GmbH-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 62,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,78 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 57,78 Prozent.

Am Markt war DWS Group GmbH jüngst 12,40 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der DWS Group GmbH-Anteile an der Börse XETRA war der 23.03.2018. Der erste festgestellte Kurs des DWS Group GmbH-Papiers lag damals bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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