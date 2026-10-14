MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Evonik-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Rentable Evonik-Investition?

14.10.26 10:01 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Evonik gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Evonik-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Evonik-Anteile bei 17,12 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Evonik-Aktie investierten, hätten nun 5,841 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 21,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,12 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,12 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Evonik eine Börsenbewertung in Höhe von 9,83 Mrd. Euro. Die Evonik-Aktie wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Evonik-Anteils lag damals bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net