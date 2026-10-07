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Profitables Evonik-Investment?

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Evonik-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Evonik-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Evonik-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
20.94 EUR 0.34 EUR 1.65 %
Charts | News | Analysen

Evonik-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Evonik-Aktie bei 14,73 EUR. Bei einem Evonik-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 678,887 Evonik-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.107,26 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Papiers am 06.10.2026 auf 20,78 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,07 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Evonik zuletzt 9,65 Mrd. Euro wert. Am 25.04.2013 wurden Evonik-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Evonik-Anteils belief sich damals auf 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
05.10.26 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Evonik Kaufen DZ BANK
28.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.

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