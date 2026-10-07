MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Evonik-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Evonik-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Evonik-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Evonik-Aktie bei 14,73 EUR. Bei einem Evonik-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 678,887 Evonik-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.107,26 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Papiers am 06.10.2026 auf 20,78 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,07 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Evonik zuletzt 9,65 Mrd. Euro wert. Am 25.04.2013 wurden Evonik-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Evonik-Anteils belief sich damals auf 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Evonik
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com