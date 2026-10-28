MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet

Evonik-Anlage im Blick

28.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Evonik-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Evonik-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,49 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 351,000 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7.483,33 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Papiers am 27.10.2026 auf 21,32 EUR belief. Mit einer Performance von -25,17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Evonik belief sich zuletzt auf 9,94 Mrd. Euro. Die Evonik-Aktie wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Evonik-Papiers belief sich damals auf 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net