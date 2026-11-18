Rentables Evonik-Investment?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Evonik-Einstiegs gewesen.

Am 18.11.2021 wurde die Evonik-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,74 EUR. Wer vor 5 Jahren 10.000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hat, hat nun 360,490 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 7.959,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,08 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,40 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Evonik eine Marktkapitalisierung von 9,88 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 wagte die Evonik-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Evonik-Anteilsschein bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net