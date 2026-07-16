MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die flatexDEGIRO-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das flatexDEGIRO-Papier 3,40 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 29,412 flatexDEGIRO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.07.2026 gerechnet (36,72 EUR), wäre die Investition nun 1.080,00 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 980,00 Prozent angezogen.
Der Marktwert von flatexDEGIRO betrug jüngst 4,04 Mrd. Euro. Der flatexDEGIRO-Börsengang fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils auf 4,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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flatexDEGIRO Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)