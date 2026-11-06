MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in flatexDEGIRO eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der flatexDEGIRO-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,64 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investierten, hätten nun 274,914 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.257,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 525,70 Prozent gesteigert.
flatexDEGIRO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,57 Mrd. Euro gelistet. Am 30.06.2009 wurden flatexDEGIRO-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die flatexDEGIRO-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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