MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in flatexDEGIRO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurde das flatexDEGIRO-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die flatexDEGIRO-Aktie bei 9,18 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investierten, hätten nun 1.088,850 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des flatexDEGIRO-Papiers auf 23,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25.152,44 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 151,52 Prozent vermehrt.
flatexDEGIRO wurde am Markt mit 2,69 Mrd. Euro bewertet. flatexDEGIRO-Papiere wurden am 30.06.2009 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der flatexDEGIRO-Anteilsschein bei 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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