MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in flatexDEGIRO-Aktien gewesen.
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Vor 5 Jahren wurden flatexDEGIRO-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21,54 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die flatexDEGIRO-Aktie investiert, befänden sich nun 46,425 flatexDEGIRO-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2026 1.092,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,54 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,29 Prozent gesteigert.
flatexDEGIRO war somit zuletzt am Markt 2,51 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der flatexDEGIRO-Anteile an der Börse XETRA war der 30.06.2009. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Anteils belief sich damals auf 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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