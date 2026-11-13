MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Lohnender FUCHS SE VZ-Einstieg?

13.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit FUCHS SE VZ-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 42,74 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 233,973 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.290,13 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Anteils am 12.11.2026 auf 43,98 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 2,90 Prozent gleich.

FUCHS SE VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,32 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net