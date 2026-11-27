MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in FUCHS SE VZ eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde das FUCHS SE VZ-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 39,50 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investierten, hätten nun 25,316 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2026 auf 42,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.082,03 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 8,20 Prozent.
Der FUCHS SE VZ-Wert an der Börse wurde auf 5,22 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf FUCHS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FUCHS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen