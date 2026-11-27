Hochrechnung

Wer vor Jahren in FUCHS SE VZ eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das FUCHS SE VZ-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 39,50 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investierten, hätten nun 25,316 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2026 auf 42,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.082,03 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 8,20 Prozent.

Der FUCHS SE VZ-Wert an der Börse wurde auf 5,22 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net