MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren abgeworfen

FUCHS SE VZ-Performance im Blick

Anleger, die vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem FUCHS SE VZ-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 35,91 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,847 FUCHS SE VZ-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des FUCHS SE VZ-Papiers auf 38,98 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.085,49 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,55 Prozent.

FUCHS SE VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net