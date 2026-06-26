MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem FUCHS SE VZ-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 35,91 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,847 FUCHS SE VZ-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des FUCHS SE VZ-Papiers auf 38,98 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.085,49 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,55 Prozent.
FUCHS SE VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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