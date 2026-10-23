MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Am 23.10.2016 wurde das FUCHS SE VZ-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 40,97 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 244,081 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 11.008,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45,10 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,08 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von FUCHS SE VZ belief sich zuletzt auf 5,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf FUCHS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FUCHS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen