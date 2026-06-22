MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren angefallen

Profitable FUCHS SE VZ-Anlage?

Bei einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das FUCHS SE VZ-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das FUCHS SE VZ-Papier 41,40 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,415 FUCHS SE VZ-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.06.2026 94,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,30 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,07 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS SE VZ bezifferte sich zuletzt auf 4,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net