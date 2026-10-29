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HELLA GmbH-Performance im Blick

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in HELLA GmbH-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HELLA GmbH & Co. KGaA
70.50 EUR 0.80 EUR 1.15 %
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Die HELLA GmbH-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 1.000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hat, hat nun 16,667 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 1.180,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,80 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,00 Prozent gesteigert.

Der HELLA GmbH-Wert an der Börse wurde auf 7,87 Mrd. Euro beziffert. Das HELLA GmbH-Papier wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der HELLA GmbH-Aktie lag damals bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Hella

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07.10.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
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