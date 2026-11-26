MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen HELLA GmbH-Investment gewesen.
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Vor 5 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 60,00 EUR. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 166,667 HELLA GmbH-Papiere. Die gehaltenen HELLA GmbH-Anteile wären am 25.11.2026 10.933,33 EUR wert, da der Schlussstand 65,60 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9,33 Prozent.
Am Markt war HELLA GmbH jüngst 7,29 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der HELLA GmbH-Aktie fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der HELLA GmbH-Aktie lag damals bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Hella