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Rentable HELLA GmbH-Anlage?

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

11.06.26 10:00 Uhr
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in HELLA GmbH-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HELLA GmbH & Co. KGaA
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Am 11.06.2021 wurde das HELLA GmbH-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren HELLA GmbH-Anteile an diesem Tag 59,00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 169,492 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11.898,31 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Papiers am 10.06.2026 auf 70,20 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 18,98 Prozent gleich.

Der Börsenwert von HELLA GmbH belief sich zuletzt auf 7,81 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der HELLA GmbH-Papiere fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der HELLA GmbH-Aktie lag damals bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hella

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