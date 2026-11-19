Profitable HELLA GmbH-Anlage?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen HELLA GmbH-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die HELLA GmbH-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren HELLA GmbH-Anteile 78,20 EUR wert. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12,788 HELLA GmbH-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 850,38 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Anteils am 18.11.2026 auf 66,50 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,96 Prozent verringert.

HELLA GmbH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,37 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des HELLA GmbH-Papiers fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der HELLA GmbH-Aktie bei 27,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net