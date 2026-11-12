MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Langfristige Performance

12.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren HELLA GmbH-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das HELLA GmbH-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80,80 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hat, hat nun 1,238 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,93 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Anteils am 11.11.2026 auf 66,20 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 18,07 Prozent.

Alle HELLA GmbH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,32 Mrd. Euro. Am 11.11.2014 fand der erste Handelstag der HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers belief sich damals auf 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net