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MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren HELLA GmbH-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HELLA GmbH & Co. KGaA
66.00 EUR -0.40 EUR -0.60 %
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Das HELLA GmbH-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80,80 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hat, hat nun 1,238 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,93 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Anteils am 11.11.2026 auf 66,20 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 18,07 Prozent.

Alle HELLA GmbH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,32 Mrd. Euro. Am 11.11.2014 fand der erste Handelstag der HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers belief sich damals auf 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Hella

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Datum Rating Analyst
02.11.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
01.07.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG

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