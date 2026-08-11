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HUGO BOSS-Investment

MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in HUGO BOSS-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
37.89 EUR -0.07 EUR -0.18 %
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Das HUGO BOSS-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das HUGO BOSS-Papier an diesem Tag 41,68 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,992 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.08.2026 909,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,91 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,05 Prozent verringert.

HUGO BOSS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.08.26 HUGO BOSS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
04.08.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets

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