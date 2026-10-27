DAX 25.442 +0,1%ESt50 6.118 +0,0%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,65 +1,4%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.514 -0,2%Euro 1,1144 -0,3%Öl 115,5 -0,2%Gold 4.008 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnender K+S-Einstieg?

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren K+S-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
12.66 EUR -0.01 EUR -0.08 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das K+S-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die K+S-Anteile bei 11,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das K+S-Papier investiert hätte, hätte er nun 848,176 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der K+S-Aktie auf 12,83 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.882,10 EUR wert. Mit einer Performance von +8,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von K+S belief sich jüngst auf 2,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

Aktuelle K+S Aktie News

Werbung

K+S Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.10.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
04.09.26 K+S Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.