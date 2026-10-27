MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren K+S-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 1 Jahr wurde das K+S-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die K+S-Anteile bei 11,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das K+S-Papier investiert hätte, hätte er nun 848,176 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der K+S-Aktie auf 12,83 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.882,10 EUR wert. Mit einer Performance von +8,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von K+S belief sich jüngst auf 2,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: K+S