Lohnendes K+S-Investment?

Vor Jahren in K+S-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das K+S-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,97 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 527,148 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 12,97 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.837,11 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31,63 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für K+S eine Börsenbewertung in Höhe von 2,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net