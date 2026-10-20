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MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
13.18 EUR -0.42 EUR -3.09 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen K+S-Anteile an diesem Tag bei 18,20 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die K+S-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 54,960 K+S-Anteilen. Die gehaltenen K+S-Anteile wären am 19.10.2026 750,76 EUR wert, da der Schlussstand 13,66 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,92 Prozent verringert.

Insgesamt war K+S zuletzt 2,52 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

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Datum Rating Analyst
14.10.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
04.09.26 K+S Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.

Information

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