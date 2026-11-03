MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr eingebracht

KION GROUP-Investition im Blick

03.11.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem KION GROUP-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die KION GROUP-Anteile bei 64,00 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in das KION GROUP-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156,250 KION GROUP-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 5.303,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,94 EUR belief. Damit wäre die Investition 46,97 Prozent weniger wert.

KION GROUP wurde am Markt mit 4,36 Mrd. Euro bewertet. KION GROUP-Anteile wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein KION GROUP-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net