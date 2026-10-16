DAX 25.630 +1,0%ESt50 6.207 +0,6%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,90 -0,9%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.933 -0,4%Euro 1,1252 +0,3%Öl 105,1 -0,8%Gold 4.181 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnendes Knorr-Bremse-Investment?

MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Knorr-Bremse-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
99.80 EUR 1.00 EUR 1.01 %
Charts | News | Analysen

Die Knorr-Bremse-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Knorr-Bremse-Papier bei 79,60 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,256 Knorr-Bremse-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,50 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers am 15.10.2026 auf 99,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,50 Prozent vermehrt.

Knorr-Bremse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,06 Mrd. Euro. Der erste festgestellte Kurs eines Knorr-Bremse-Anteils lag damals bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Aktuelle Knorr-Bremse Aktie News

Werbung

Knorr-Bremse Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.