MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen

Lohnendes Knorr-Bremse-Investment?

16.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Knorr-Bremse-Aktie Investoren gebracht.

Die Knorr-Bremse-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Knorr-Bremse-Papier bei 79,60 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,256 Knorr-Bremse-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,50 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers am 15.10.2026 auf 99,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,50 Prozent vermehrt.

Knorr-Bremse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,06 Mrd. Euro. Der erste festgestellte Kurs eines Knorr-Bremse-Anteils lag damals bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net