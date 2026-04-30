MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr verdient

Frühe Investition

Vor Jahren Knorr-Bremse-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Knorr-Bremse-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 87,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Knorr-Bremse-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,147 Knorr-Bremse-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Knorr-Bremse-Aktie auf 99,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,59 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,59 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Knorr-Bremse eine Börsenbewertung in Höhe von 15,82 Mrd. Euro. Den ersten Handelstag begann das Knorr-Bremse-Papier bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net