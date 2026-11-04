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Langfristige Anlage

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen LEG Immobilien-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
49.18 EUR 0.40 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 67,14 EUR wert. Bei einem LEG Immobilien-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,489 LEG Immobilien-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 72,51 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 03.11.2026 auf 48,68 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 27,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 3,76 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Ihren ersten Handelstag begann die LEG Immobilien-Aktie bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LEG Immobilien

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Datum Rating Analyst
03.11.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 LEG Immobilien Buy UBS AG
15.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital

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